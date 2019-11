Gafilevrij-deelnemers mijden in jaar tijd 30.000 keer de spits

De deelnemers van Gafilevrij hebben in het afgelopen jaar 30.000 keer de spits gemijd. Het programma is in september 2018 van start gegaan. Automobilisten werden gestimuleerd om de auto vaker te laten staan. En dus met succes.

Gafilevrij daagt automobilisten, die regelmatig op de zuidelijke ringweg in Groningen rijden, uit om te kiezen voor een reisalternatief. Deelnemers kiezen ervoor om met de fiets, het OV of via een P+R te reizen. Ook thuiswerken is een veel gekozen alternatief. Iedere keer dat Gafilevrij-deelnemers de auto tijdens de spits laten staan, sparen ze voor credits. Hoe vaker de avondspits wordt gemeden, hoe meer credits zij verdienen. De gespaarde credits kunnen worden verzilverd voor cadeaus tot een bedrag van maximaal € 275,-.



De deelnemer die de 30.000e spitsmijding maakte, is in het zonnetje gezet met een fonQ.nl giftcard. Deze deelnemer doet om verschillende redenen mee aan Gafilevrij: "De werkzaamheden in de stad waren voor mij aanleiding om mee te doen met Gafilevrij. Ik fiets nu van en naar het werk en dat bevalt eigenlijk heel goed. Het is goed voor de conditie en erg ontspannend. Daarbij is het natuurlijk goed voor het milieu en een besparing op de brandstofkosten. Ik kan het iedereen aanraden!"