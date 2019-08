Flinke zomerkorting op P+R Bus of gratis P+R Fiets (VIDEO)

Er is bijna geen ontkomen aan. In en rond de stad Groningen wordt deze zomer hard gewerkt aan de weg en het spoor. Een deel van de ring zuid is gestemd omdat er damwanden worden ingetrild en tot donderdag 8 augustus rijden er geen treinen richting Assen, Veendam, Winschoten en Weener. Wil je toch de stad in, dan is reizen via een P+R-terrein een goed alternatief. Om dat te stimuleren heeft Groningen Bereikbaar twee interessante acties opgezet. Zo krijg je een maand lang flinke korting op de P+R Bus of kun je gratis een P+R Fiets uitproberen.

Meer informatie over de acties vind je hieronder.



50% ZOMERKORTING OP P+R BUS

In de zomer vinden er in en rond Groningen diverse werkzaamheden plaats die voor hinder op de weg zorgen. Parkeren op een P+R-terrein aan de rand van de stad en verder reizen met de bus is dan een prima alternatief. Met het 'Zomerkorting P+R abonnement' reis je tijdelijk ook nog eens extra voordelig want die koop je deze zomer met 50% korting. Voor slechts 25 euro per maand reis je dagelijks met de bus vanaf de P+R naar jouw bestemming in de stad en terug. Een mooie kans om dit eens te proberen.



Parkeren en verder met de bus

Rondom de stad liggen P+R-terreinen waar je gratis je auto kunt parkeren. Langs alle grote wegen richting de stad ligt een P+R. Vanaf de P+R's rijden de bussen van Qbuzz vaak en snel naar de binnenstad, Hoofdstation, UMCG en allerlei andere bestemmingen. Bovendien hebben bussen minder last van verkeersopstoppingen, omdat ze steeds vaker eigen busbanen hebben en bij file over de vluchtstrook mogen rijden. In de reisplanner van Qbuzz kun je je reis plannen.

Nu het kortingsabonnement kopen?



PROBEER GRATIS EEN P+R-FIETS

Deze zomer wordt er in Groningen gewerkt aan weg en spoor. Dit kan leiden tot hinder voor weggebruikers en treinreizigers. Je auto parkeren op een P+R en doorfietsen naar je eindbestemming is dan een goed alternatief. Om dat eens uit te proberen kun je deze zomer een week lang gratis gebruik maken van een fiets vanaf de P+R-terreinen in Hoogkerk en Haren. Zo omzeil je de hinder, ben je gezond en duurzaam bezig én kom je opgeladen op je werk aan.



Hoe werkt het?

Reis jij regelmatig met de auto naar of via Groningen? Dan kun je gratis deelnemen aan deze actie.

Meld je aan via het reserveringsformulier en vul je gegevens in.

Selecteer de P+R waar je de fiets wilt ophalen en kies vervolgens vanaf welke datum je de fiets wilt gebruiken. Je leent de fiets maximaal 5 werkdagen, eerder inleveren is ook mogelijk.

De fiets staat op de afgesproken dag tussen 07.30 en 09.30 uur voor je klaar op de door jou aangegeven P+R. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs ontvang je de sleutel.

Zet de fiets uiterlijk op de vijfde werkdag nadat je de fiets in ontvangst hebt genomen terug op de P+R en lever de sleutel daar in. Bij het afhalen van de fiets, laat de medewerker je zien hoe je dit kunt doen. Let op: als je je sleutel inlevert, houdt de actie voor jou op. Lever je sleutel dus alleen in als je geen gebruik meer gaat maken van de fiets.

Veel plezier met fietsen!



