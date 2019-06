Fietspad langs Noord-Willemskanaal gestremd vanaf 31 mei

Het fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal is van 31 mei tot in het najaar van 2020 is gestremd. Het gaat om het gedeelte tussen de Meerwegbrug in Haren en de Witte Molen bij Glimmen, parallel aan de A28. Op dit stuk is het wegdek erg slecht en niet meer veilig voor de fietsers.