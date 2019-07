'Fietsen vanaf een P+R is heel goed te doen'

Deze zomer wordt er in Groningen volop gewerkt aan weg en spoor. Een alternatief voor de auto is het parkeren op een P+R en verder reizen met de fiets. Dat kunnen forenzen deze zomer een week lang gratis proberen vanaf de P+R-terreinen in Haren en Hoogkerk. Op de site van Groningen Bereikbaar staat een verhaal over Paul, die één van de eerste gebruikers van de P+R-fiets van Groningen Bereikbaar is. Hij fietste een week lang van P+R Hoogkerk naar zijn werk in het centrum van Groningen.

Paul reist dagelijks vanuit zijn woonplaats Hoogeveen naar zijn werk in Groningen. Hij maakte al vaker gebruik van de P+R, maar reisde dan meestal met de bus naar zijn bestemming in de stad. Omdat het in de bus nog wel eens druk is tijdens de spits, speelde hij al met het idee om eens te gaan fietsen vanaf de P+R. Toen hij via zijn werkgever werd geïnformeerd over de P+R-fiets van Groningen Bereikbaar, was dat een mooie kans om het eens uit te proberen. Paul: "Het fietsen vanaf P+R Hoogkerk was erg goed te doen. Het was heerlijk weer om te fietsen en binnen twintig minuten ben je in de binnenstad."



Vaker fietsen

Het fietsen vanaf de P+R is Paul goed bevallen. Hij is dan ook van plan het in de toekomst vaker te gaan doen. Via zijn werkgever kan hij voordelig een e-bike aanschaffen, die hij graag in een van de fietskluizen op de P+R wil plaatsen. Zo staat zijn fiets veilig én kan hij elke dag naar zijn werk fietsen.



Andere acties

In het kader van de werkzaamheden aan weg en spoor biedt Groningen Bereikbaar tijdens de zomervakantie verschillende acties aan om alternatieven voor de auto uit te proberen. Zo geldt er tijdens de zomervakantie 50% zomerkorting op het P+R-maandabonnement. Daarmee reis je voor €25 dagelijks vanaf de P+R-terreinen met de bus naar je bestemming in de stad. Kijk voor meer informatie en andere acties op www.groningenbereikbaar.nl/acties.