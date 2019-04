Qbuzz zet extra bussen in tijdens Bloemenjaarmarkt

Elk kwartier een extra Q-link 4 vanaf P+R Kardinge



Q-link blauw lijnen 3 en 4 rijden gezamenlijk acht keer per uur tussen P+R Kardinge, Grote Markt en P+R Hoogkerk. Tussen P+R Kardinge en Grote Markt – Hoofdstation rijden daarnaast vier extra ritten per uur.



Elke 10-minuten Q-link 5 van P+R Meerstad naar centrum



Q-link lijn 5 rijdt van 9.00 tot 18.00 uur eens per 10 minuten of vaker tussen P+R Meerstad, Ikea en het centrum. Door werkzaamheden stopt Q-link 5 richting hoofdstation/ P+R Haren niet op de Grote Markt, bezoekers van de bloemenjaarmarkt kunnen uitstappen op Halte Zuiderdiep ( 5 min. Lopen naar Grote Markt). Instappen op Q-link 5 richting P+R Meerstad kan wel op de Grote Markt.



Speciaal lijn 22 van P+R Euroborg P3 via Driebond naar Grote Markt



Van 9.00 tot 20.00 uur rijdt een speciale lijn 22 van P+R Euroborg P3 via extra P+R’s locaties rondom Driebond naar de Grote Markt en terug.



Reis eenvoudig met de OV-chipkaart of koop een P+R kaartje



Reizen van de P+R locaties naar het centrum en terug kan met de OV-chipkaart. Ook is het mogelijk te reizen met een P+R kaartje. Deze retourkaart kost 6 euro voor maximaal vijf samen reizende personen. De P+R kaartjes zijn te koop in de P+R automaat en bij de verkoopmedewerkers op de P+R terreinen.