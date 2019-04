Extra bussen in Groningen op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsfestival Groningen prima bereikbaar via halte Verzetstrijderslaan

In Groningen vindt het Bevrijdingsfestival plaats in het Stadspark. Bushalte Verzetstrijderslaan ligt vlakbij de ingang van het festival. Bus 3 Leek - Lewenborg, 4 Roden – Beijum, 133 Surhuisterveen – Groningen, bus 185 Oosterwolde Groningen en Qliner 304 Drachten – Groningen bedienen deze halte. Met deze lijnen is het Bevrijdingsfestival vanaf P+R Hoogkerk en het Hoofdstation tot twintig keer per uur rechtstreeks bereikbaar.



Extra bussen van/naar Groningen tot na middernacht

Vanwege het Bevrijdingsfestival rijden op Q-link en Qlinerlijnen van/naar Groningen van 11.00 uur tot na middernacht extra bussen. Qliner 300 Emmen – Groningen en Qliner 304 Drachten – Groningen rijden zelfs om de tien minuten. Qliner 309 Assen – Groningen rijdt elk kwartier, evenals Qliner 312 Stadskanaal – Groningen na afloop van het Bevrijdingfestival.



Ook naar Leek (Q-link 3), Roden (Q-link 4) Zuidlaren – Annen (Q-link 5), Appingedam – Delfzijl (Q-link 6), Zoutkamp (bus 65), Surhuisterveen (bus 133), Siddeburen (bus 178) en Oosterwolde (bus 185) rijden extra bussen. ​​​​​​​



De extra dienstregeling kun je terugkijken op de website van Qbuzz: www.qbuzz.nl/gd.



Reis gewoon met de OV-chipkaart

​​​​​​​Reizen met de (extra) bus kan gewoon met de OV-chipkaart. Ook is het mogelijk een kaartje te kopen bij de chauffeur.