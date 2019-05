Extra bussen tussen Groningen en Lauwersoog tijdens Hemelvaart en Pinksteren

Het OV-bureau Groningen-Drenthe zet tijdens Hemelvaart en het Pinksterweekend extra bussen in tussen Groningen en Lauwersoog. Zo kunnen Stadjers die tijdens die vrije dagen even lekker willen uitwaaien of, als het weer dat toelaat, van zon, zee en strand willen genieten op Schiermonnikoog, gemakkelijk met het openbaar vervoer richting veerboot.