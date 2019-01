Expositie in infocentrum Paviljoen Ring Zuid over ombouw ringweg

CROSS ROADS staat voor verschillende wegen die elkaar kruisen, zoals op het Julianaplein. Het kan ook staan voor een kruisbestuiving van verschillende kunstenaars, van wie het autonome werk bijeen wordt gebracht in het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid.



De kunstenaars zijn vijf studenten van Academie Minerva. Zij bogen zich een paar maanden lang over de zuidelijke ringweg in Groningen. Rond dit thema tonen ze op de expositie vier werken met een eigen interpretatie van het project. Zo zijn er realistische tekeningen te zien, maar ook alternatieve verkeersborden en een video-installatie.



De expositie CROSS ROADS in Paviljoen Ring Zuid (Muntinglaan 2, Groniongen) wordt geopend op vrijdag 25 januari, vanaf 16.30 uur. Daarna is de expositie nog te zien op zaterdag 26, woensdag 30 en donderdag 31 januari, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.



Paviljoen

Paviljoen Ring Zuid is het informatiecentrum van het project Aanpak Ring Zuid. In het paviljoen vind je de maquette van het project, impressies van de nieuwe zuidelijke ringweg, films en animaties. De medewerkers in het paviljoen staan voor je klaar om vragen over het project te beantwoorden. Het paviljoen is open sinds augustus 2018 en mocht onlangs de duizendste bezoeker verwelkomen.