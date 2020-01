Een kijkje in de nieuwe Helperzoomtunnel (VIDEO)

De Helperzoomtunnel is afgelopen zomer op een spectaculaire manier ingeschoven. Althans, de betonnen tunnelbak. Aannemerscombinatie Herepoort is sindsdien druk bezig met het afwerken van de tunnel.



Zo is er een verhoogde rijbaan aangelegd voor de fietsers, zodat die lekker comfortabel door de tunnen kunnen fietsen. Ook wordt de tunnel mooi afgewerkt met een Groninger gebakken baksteen. De komende weken worden de laatste voorbereidingen getroffen voor het 'draaien van asfalt'.



Esperantokruising

De opening van de Helperzoomtunnel is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad, want op 3 april gaat de Esperantokruising dicht. Fietsers en automobilisten moeten vanaf dat moment dus een stukje omrijden via de Herewegbrug of de Helperzoomtunnel.



Uiteindelijk komt er voor het fietsverkeer een fietstunnel bij de Esperantokruising. Sterker: die ligt er al. De tunnel kan echter nog niet worden gebruikt, omdat er palen van de tijdelijke zuidelijke ringweg voor staan. Pas als de nieuwe ringweg klaar is, kan de tunnel in gebruik worden genomen. Dat gaat nog wel een paar jaar duren.



De Esperantokruising gaat dicht, omdat er meer treinen gaan rijden.