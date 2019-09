‘Doorfietsroute’ tussen Groningen en Assen heet ‘De Groene As’

De nieuwe 'fietssnelweg' tussen Groningen en Assen heeft sinds woensdagmiddag een naam: 'De Groene As'. De naam is bedacht door Jan de Roos uit Groningen.

Er zijn nu twee delen van de doorfietsroute gerealiseerd, zo meldt RTV Drenthe. Het eerste stuk tussen Groningen en Haren werd vorig jaar al opgeleverd. Woensdag volgde het tweede deel tussen Taarlo en Vries. De komende jaren wordt de rest van het pad aangelegd.



Een doorfietsroute is een breed fietspad, vaak van beton, waarbij de weggebruikers weinig hinder ondervinden van elkaar. Ook hoeven de fietsers weinig te stoppen of over te steken.



De doorfietsroute is een project van de provincies Drenthe en Groningen samen met de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.