Dit weekend verkeer richting Hoogezand naar tijdelijke weg, oprit Hereweg definitief dicht

Vanwege de werkzaamheden is de zuidbaan van de ringweg tussen Julianaplein en Europaplein dicht van vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 8.00 uur. Daarna rijdt het verkeer richting Hoogezand over de tijdelijke weg. Op deze tijdelijke weg heeft het verkeer nog steeds twee (versmalde) rijstroken. Deze situatie blijft de komende jaren bestaan.



Oprit Hereweg/Kempkensberg



Met het in gebruik nemen van de tijdelijke weg vervalt de oprit Hereweg/Kempkensberg. Automobilisten uit het zuiden van de stad hebben verschillende alternatieven om richting Hoogezand en Delfzijl te rijden.



Tijdelijke weg



Met het omzetten van het verkeer dit weekend is de hele zuidelijke ringweg tussen Hereweg en Europaplein opgeschoven naar het noorden. Het deel van de zuidelijke ringweg dat niet meer wordt gebruikt, wordt afgebroken. In februari start de sloop van een deel van het viaduct over het spoor. Uiteindelijk verdwijnt de hele zuidbaan tussen de Hereweg en het Europaplein. Op deze plek gaan we de nieuwe zuidelijke ringweg verdiept aanleggen.