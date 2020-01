Derde spoedreparatie zuidelijke ringweg in korte tijd

Aannemerscombinatie Herepoort heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor de derde keer in acht dagen een spoedreparatie aan de zuidelijke ringweg uitgevoerd.

De spoedreparaties vinden telkens plaats op de noordbaan van de weg tussen Euvelgunne en Julianaplein. Daar zit een instabiele voeg tussen de normale weg en de tijdelijke weg. Die tijdelijke weg ligt er, zodat de aannemer aan de slag kan met de nieuwe ringweg.



Probleem is dat de ondergrond van de tijdelijke weg steeds anders reageert op temperatuurschommelingen. Ook zakte het talud in door het intrillen van damwandplanken. De aannemer hoopte half december met een grote reparatie, waarbij de noordbaan zestig uur dicht was, de problemen te verhelpen. Maar dat bleek tevergeefs.



In de nachten van 24 op 25 december en 27 op 28 december waren er toch weer spoedreparaties nodig.