Deel Kempkensberg twee nachten dicht voor frezen van stobben

Een deel van de Kempkensberg wordt in de nachten van 17 en 18 januari afgesloten voor alle verkeer. De stremming is nodig om ter plekke boomstronken te verwijderen.

Het ‘stobbenfrezen’, zoals deze werkzaamheden worden genoemd, vindt in beide nachten plaats tussen 21.00 en 6.00 uur.



Het deel van de Kempkensberg tussen de Hereweg en de toerit naar de zuidelijke ringweg is gedurende die periodes afgesloten voor het verkeer. Het is dan dus niet mogelijk om vanaf de Hereweg de oprit te bereiken.



Verkeer vanaf de Helperzoom kan wel gebruik maken van de aansluiting met de Ring Zuid in oostelijke richting.



