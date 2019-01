Combinatie Herepoort gaat heien en deelt oordopjes uit

Op de A28, ter hoogte van de Brailleweg, worden twee draagconstructies voor verkeersborden verwijderd en één draagconstructie opnieuw geplaatst. De werkzaamheden zijn gepland voor twaalf nachten (19.30 – 6.00 uur), in de periode van 21 januari tot en met 12 februari. Omwonenden hebben hierover een brief in de bus gekregen en zijn geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst.



De heiwerkzaamheden vinden alleen op maandag de 28e plaats en gaan dan om 15.00 uur van start. Volgens de planning is het heien om 22.00 uur klaar, met een eventuele uitloop naar 12.00 uur ’s nachts. Nadat het heien is afgerond, vinden er tot 6.00 uur ’s ochtends nog andere werkzaamheden plaats, maar deze veroorzaken volgens Herepoort aanzienlijk minder overlast.



Op de kaart hieronder is te zien waar geheid gaat worden (bij het blauwe streepje). In de middag wordt gewerkt aan de westkant en ‘s avonds aan de oostkant van de A28. De werkzaamheden moeten deels in de avonduren worden uitgevoerd in verband met de veiligheid voor zowel het verkeer als de werklieden.



Wie gratis oordopjes denkt nodig te hebben, kan deze op vrijdag (tot 17.00) en zaterdag (tussen 13.00 en 17.00 uur) ophalen bij het Informatiepaviljoen Ring Zuid (Muntinglaan 2).