Bussen in plaats van treinen tussen Groningen en Buitenpost tijdens Pinksterweekend 8 t/m 10 juni

Gevolgen voor de treinreis:

Er rijden zowel stop- als snelbussen tussen Groningen en Buitenpost.

Er rijden stoptreinen tussen Leeuwarden en Buitenpost.

Er rijden geen sneltreinen tussen Leeuwarden en Buitenpost.

Reizigers moeten rekening houden met 45 minuten extra reistijd.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.



Werkzaamheden



In het kader van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden vinden er verschillende werkzaamheden plaats: een aantal overwegen worden aangepast, ProRail start met het voorbouwen van een nieuw spoordek bij station Zuidhorn en de brug over Hoendiep in Hoogkerk en de naastgelegen overweg worden vernieuwd. ProRail vernieuwt bovendien het spoor tussen de waterzuivering in Hoogkerk en de Paterswoldseweg in Groningen. Vanwege deze werkzaamheden zijn er ook twee overwegen in Groningen gestremd: van 3 tot en met 12 juni spoorwegovergang Hoendiep (bij Vierverlaten/Hoogkerk) en van 8 tot en met 10 juni spoorwegovergang Peizerweg. Omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven en zijn te vinden op de website van Groningen Bereikbaar.



Geldig vervoerbewijs



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op het treinstation.





Reisplanner



Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de Arriva-app of in de reisplanner op www.arriva.nl of via OV-reisinformatie: 0900 – 9292 (€0,90 p.m.).