Bus Sessions tijdens ESNS: muziek in Q-link bussen

De zevende editie van Bus Sessions gaat van start in de Kiosk van het busstation in Groningen. De Groningse muzikanten die gaan optreden in de verschillende Q-link bussen, laten daar al van zich horen.



De optredens vinden plaats in Q-link 1,2, 3, 4, 5, 6 en 15. Tussen 14.00 uur en 17.30 uur kunnen reizigers luisteren naar allerlei muzikanten.



In Q-link 1 naar P+R Reitdiep speelt de band Them Dirty Dimes een vrolijke mix van swing, dixie, blues en gypsy. In Q-link 2 - vanaf Europapark naar Zuidhorn - treedt DOR op met een set uptempo nummers in de Groningse taal. Q-link 3 naar Leek wordt gevuld met de Groningstalige indiefolk van Steernvanger. In Q-link 4 naar Roden kunnen de passagiers luisteren naar mooie liedjes van singer-songwriter Martijn van der Zande. Q-link 5 naar Annen wordt gevuld met de frisse rock van The Mudd. Het Kanaal treedt op in Q-link 6 naar Delfzijl met een akoestische variant op hun gitaar- en drumcomputernummers. In Q-link 15 naar Zernike is de garagepopband The Vices te horen.



Voorafgaand aan het optreden in de bus verzorgen alle muzikanten een kort optreden in de Kiosk van het busstation in Groningen. Presentatie is in handen van Afra Rijkhoff. Het programma daar begint om 14.10 uur. Als iedereen onderweg is, spelen van 15.15 uur tot 17.15 uur Them Dirty Dimes.

Foto: ovnieuwsuitgroningen.nl