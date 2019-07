Actie Groningen Bereikbaar: Probeer gratis een P+R-fiets

Hoe werkt het?



Wie regelmatig met de auto naar of via Groningen reist, kan nu gratis deelnemen aan deze actie. De fietsen zijn beschikbaar van maandag 15 juli tot en met vrijdag 23 augustus. Via de actiepagina kunnen automobilisten een fiets reserveren voor een periode die hen goed uitkomt. Tussen 07.30 en 09.30 uur staat de fiets voor klaar op de aangegeven dag en het gekozen P+R-terrein. Je kunt dan een week lang gratis gebruik maken van de P+R-fiets.



Werkzaamheden zomer 2019



Vanaf vrijdagavond 12 juli is de zuidelijke ringweg richting Hoogezand tussen het Julianaplein en het Europaplein zes weken afgesloten. In de zomervakantie wordt ook de N361 tussen Groningen en Winsum vanaf de Boterdiepbrug in Groningen tot de Munnikeweg voorbij Adorp afgesloten in beide richtingen. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden fietsen. Van 31 juli tot en met 7 augustus rijden er bussen in plaats van treinen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Winschoten/Weener. Nog meer werkzaamheden aan weg of spoor zijn te vinden op www.groningenbereikbaar.nl/werkzaamheden.



Foto: Groningen Bereikbaar