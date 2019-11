Aanpak Ring Zuid aanwezig op Promotiedagen bedrijfsleven

Aanpak Ring Zuid is te vinden in de stand van Groningen Bereikbaar, nummer 2085. Deze stand is bij binnenkomst direct links. In de stand vind je onder meer de ruim vier meter lange maquette van het project, die normaal gesproken in het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid staat. Omdat de maquette ‘uit logeren’ is, is het informatiecentrum op woensdag 6 november gesloten.



Promotiedagen



De Promotiedagen is hét event voor alle zakelijke branches met 25.000 bezoekers en zo'n 600 deelnemende bedrijven. Groot en klein, jong en oud, start-ups en gevestigde orde. Op het programma staat een doorlopende stroom van workshops, presentaties, colleges, pitches, netwerkborrels, meet and greets, matchmakingsessies en debatten. Bezoekers hebben een relatiekaart nodig om binnen te komen.



MartiniPlaza



MartiniPlaza (Leonard Springerlaan 2) is goed te bereiken met zowel auto als het openbaar vervoer. Groningen Bereikbaar zet gratis pendelbussen in vanaf P+R Hoogkerk (A7) en P+R Haren (A28) naar MartiniPlaza.

