Aanleg geluidsreducerend asfalt westelijke ringweg loopt gesmeerd

Een ideale periode om werkzaamheden aan de ringweg uit te voeren en nieuw, bijzonder asfalt aan te leggen, zo was vanmorgen te zien op de westelijke ringweg.

Het was vanwege de Voorjaarsvakantie aanzienlijk rustiger in het verkeer dan anders, en mede daarom kon de aannemer flink doorwerken aan het asfaltonderhoud. Tijdens deze werkzaamheden wordt de bovenste asfaltlaag verwijderd en vervangen door een nieuwe geluidsreducerende laag asfalt. (Foto: Raymond Bos, RDB Producties)

Ook werden stoplichten en lantaarnpalen voorzien van LED verlichting en wordt de belijning opnieuw aangebracht. Het doorgaand verkeer had van zondag tot en met maandag 29 april de meeste overlast. Toen was Ring West in beide richtingen gestremd tussen de Edelsteenlaan en de Metaallaan.

Ring West (N370)

Van vandaag, dinsdag 30 april tot en met vrijdag 3 mei, is de overlast voor het doorgaande verkeer beperkt. Er is dan op Ring West in beide richtingen steeds één rijstrook beschikbaar. Lokaal verkeer heeft nog wel te maken met hinder omdat er een aantal afslagen, op- en afritten zijn afgesloten.

Meer informatie: www.groningenbereikbaar.nl