Zwemmen van Zoutkamp naar Groningen – wie doet mee?

Zwemmers die willen meedoen aan de zesde editie van de Groningen Swim Challenge hebben nog tot 1 augustus de tijd om zich aan te melden voor de unieke tocht tussen Zoutkamp en Groningen. Hierna sluit de inschrijving.

Tot op heden zijn al 28 teams aangemeld voor het evenement op zaterdag 31 augustus. In het verleden lag de limiet op 25 teams. Voorzitter Boike Teunissen laat weten : “Er zijn enkele organisatorische keuzes gemaakt waardoor we meer teams kunnen herbergen dan voorheen. We willen zoveel mogelijk mensen de kans geven mee te doen aan de Swim Challenge omdat het gewoon geweldig is om met een team aan zo’n uniek evenement deel te nemen. Toch hebben we gekozen voor een deadline omdat er een minimale voorbereidingstijd voor zowel ons als organisatie als voor de deelnemers moet zijn.”

Vorig jaar ging op de laatste dag van augustus ruim driehonderd zwemmers voor de City Swim of Swim Challenge het water in. Voorlopig ligt de Groningen Swim Challenge op koers dat aantal te evenaren of overtreffen. In 2018 werd uiteindelijk 225.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek in het UMCG. Teunissen: “Groter worden en meer geld ophalen is geen doel op zich, we willen vooral weer een geweldig evenement neerzetten met al onze vrijwilligers en deelnemers. Dat lijkt weer te gaan lukken. De finish wordt zo vanzelf ieder jaar iets groter, zo zullen er dit jaar twee coverbands een optreden verzorgen. Het enthousiasme van onze vrijwilligers en deelnemers is onverminderd groot. Daarnaast merken we dat de regio steeds meer meeleeft. Het is een sportevenement door Groningers, voor Groningers en we zwemmen letterlijk door Groningen”.

Voor de City Swim blijft de inschrijving langer open staan. Zwemmers die de laatste anderhalve kilometer van het Swim Challenge parcours door de stad willen zwemmen kunnen zich ook gedurende de augustusmaand nog aanmelden via de site van de Groningen Swim Challenge