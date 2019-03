‘Zorgakkoord’: Groningen krijgt voor 331 miljoen euro bevingsbestendige zorggebouwen

Aardbevingsbestendig. Duurzaam. Gelegen nabij grotere plaatsen in de provincie Groningen. Daaraan zullen nieuwe zorggebouwen voldoen die de komende jaren in de provincie Groningen worden gebouwd. Gistermiddag werd bekend dat partijen gezamenlijk 331 miljoen euro investeren in nieuwe toekomstbestendige en aardbevingsbestendige zorggebouwen. Daarvoor is het Groninger Zorgakkoord gesloten.

Acht zorgaanbieders, twee woningcorporaties, vijf gemeenten, provincie Groningen, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen hebben gisteren dit Groninger Zorgakkoord ondertekend.

Met dit akkoord slaan de partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat Groningers in het aardbevingsgebied ook in de toekomst dicht bij huis kwalitatief goede zorg en behandeling in de regio krijgen. De samenwerkingsafspraken zijn tevens een belangrijke aanjager voor innovatie en vernieuwing in de zorgsector.

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘De regio en het Rijk willen de kansen die de beëindiging van de gaswinning biedt maximaal benutten. Daarom investeren we nu met dit toekomstplan in de kwaliteit van de zorg in Groningen. Samen met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten maken we de zorg niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook toekomstbestendig.’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voegt daaraan toe: ‘Dit past in de stads-, dorps- en buurtvernieuwingsaanpak in aardbevingsgebied. Hierdoor kunnen Groningers, óók in de toekomst, dichtbij huis kwalitatief goede zorg en begeleiding krijgen.’

Nieuwe zorgvoorzieningen

Het Groninger Zorgakkoord heeft als belangrijk doel om toekomstbestendige nieuwbouw te realiseren om daarmee kwalitatief goede zorg in de toekomst te behouden in het gebied. Dit betekent dat er nieuw wordt gebouwd op dezelfde of een andere locatie en dat bestaande gebouwen verdwijnen of een andere bestemming krijgen (geen intramurale zorg).

In het akkoord is afgesproken dat twintig huidige zorgpanden onderdeel zijn van de nieuwbouw. Daarvoor worden op negen locaties nieuwe zorgvoorzieningen gerealiseerd. In sommige gevallen bestaande uit meerdere gebouwen met verschillende functies. De nieuwe zorgvoorzieningen komen in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, en het Hogeland. Alle gebouwen worden aardbevingsbestendig, duurzaam en levensloopbestendig.