Zondag Ladiesrun in Groningen; Pink Ribbon: geld voor nazorg vrouwen met borstkanker

Komende zondag 9 juni staat Groningen volledig in het teken van Gasterra’s Ladiesrun: een bijzondere hardloopwedstrijd waar geld ingezameld wordt voor de organisatie Pink Ribbon. Er worden opnieuw zo’n tweeduizend vrouwelijke lopers verwacht; maar inschrijving is nog steeds mogelijk via deze link. Vorig jaar werd er in Groningen 20.500 euro opgehaald ten behoeve van Pink Ribbon. Maar hoe is het in Groningen eigenlijk gesteld met de nazorg aan vrouwen die een behandeling hebben ondergaan van borstkanker? Er blijkt in Groningen veel meer mogelijk dan vaak gedacht! Hieronder een overzicht:

‘We zijn hartstikke blij met de Ladies-Run, en het is fantastisch dat er geld wordt opgehaald voor Pink Ribbon. Onlangs was er nog in het nieuws dat de nazorg in Nederland voor vrouwen die zijn behandeld tegen borstkanker nog lang niet goed geregeld is. Maar gelukkig gaat dát niet op voor Groningen! Bij ons zijn veel voorzieningen om deze patiënten na behandeling te ondersteunen’, zo vertelt Lianne Holzapfel. Ze is werkzaam als oncologiefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut MCZ in Groningen en Haren.

Voor de behandeling van kanker denken mensen meestal aan artsen en medisch specialisten. Maar ook fysiotherapie kan veel voor (ex-)patiënten met kanker doen. De specialisten (oedeem -en oncologiefysiotherapeuten) richten zich er op het aanpakken van (bewegings-) problemen die veroorzaakt worden door kanker of de medische behandeling daarvan. Denk daarbij aan pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, vochtophoping (lymfoedeem), spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

‘We zijn er dus ook voor vrouwen met borstkanker. Helaas is er nog veel onwetendheid over de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij borstkanker onder de verwijzers blijkt uit onderzoek, waardoor vrouwen niet vroegtijdig verwezen worden. Wij hebben nu eenmaal veel ervaring in de behandeling van lichamelijke klachten van vrouwen met deze ziekte’. ‘Wat ik in de praktijk wel eens hoor van patiënten is: “Ik heb nooit geweten dat er nog zóveel gedaan kon worden aan mijn klacht”, vertelt Lianne Holzapfel.

Daarom wil ze graag aan vrouwen die worden of werden behandeld als boodschap meegeven: ook al heb je geen klachten, ga tóch naar de fysiotherapeut, we kunnen namelijk ook voorlichting geven over klachten die nog kunnen gaan komen en we kunnen klachten proberen te voorkomen. Ook kunnen we informatie geven over de juiste lingerie en compressie. We kunnen meer voor je kunnen doen dan je denkt’, zo betoogt Lianne. Voor informatie verwijzen we graag naar de website: https://mcz.nl/fysiotherapie/oncologie-fysiotherapie

Hamelhuys Maar er is in Groningen nog een andere voorziening waar vrouwen terecht kunnen die behandeld worden- of behandeld zijn voor borstkanker. Dat is het Hamelhuys. Het Hamelhuys, gevestigd aan de Johan de Witstraat nabij de Bedumerweg, is een voorziening voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Groningen. Het Huys werd in 2015 opgericht door Josje Hamel en is bedoeld als inloophuis voor (oud-)patiënten met kanker. Bezoekers kunnen er terecht om met lotgenoten te praten of om mee te doen aan zeer uiteenlopende activiteiten.