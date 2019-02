Zilverweekend in Appingedam: Taxaties, workshops, verkoop, demonstraties en rondleidingen

Zaterdag 2 maart is er een bijzondere workshop georganiseerd onder het motto “maak weer iets moois van je oude kralen.” Deze workshop wordt gegeven door Nynke Gardenier. Het extra materiaal dat deelnemers daarvoor eventueel nodig hebben, kan is tijdens de workshop (tegen betaling) beschikbaar.

Bij entree van de Zilverkamer is de workshop gratis toegankelijk. Dat geldt ook voor de taxatie van zilveren voorwerpen, die wordt uitgevoerd door de heer D.H.J. Ninck Blok. Per persoon wordt maximaal één voorwerp getaxeerd.

Het publiek blijkt de aanwezigheid van beide gasten in de Zilverkamer telkens weer bijzonder te waarderen met een hoge opkomst. Nynke Gardenier is zelf opgeleid als zilversmid en geniet bekendheid als deskundige op het terrein van (antieke) zilverwerken.

De heer Ninck Blok is als beëdigd taxateur gevestigd in Groningen. Tijdens het zilverweekend zijn in het museum verkooptafels ingericht voor antiek zilver van Het Wagenwiel, antieke sieraden van Nynke Gardenier en moderne zilveren sieraden van Klazien Eling. Het Zilverweekend is beide dagen van 12 tot 17 uur toegankelijk. De lopende expositie “Portretten van Groningers”(schilderijen van leden van “De Ploeg”) is gewoon toegankelijk. In het museum zijn dit weekend extra gidsen aanwezig om rondleidingen te verzorgen.