Woningmarktonderzoek onder ruim 20.000 huishoudens in regio Groningen-Assen

In de regio Groningen-Assen verhuizen elk jaar meer dan 10.000 mensen. Uit alle verhuisde inwoners in de afgelopen vijf jaar is een steekproef gemaakt van 20.000 adressen. De bewoners hiervan worden dit weekend via de post uitgenodigd om mee te doen aan het Woningmarktonderzoek.



‘Thermometer in de woningmarkt’



Het Woningmarktonderzoek is een tweejaarlijks onderzoek van de RGA. In het onderzoek dat de komende tijd wordt uitgevoerd, ligt de focus op de woonwensen van mensen die de afgelopen vijf jaar binnen de regio zijn verhuisd. Wilden ze aanvankelijk liever in de stad of in de regio wonen? Hebben ze uiteindelijk het huis van hun eerste keus weten te bemachtigen? Welke wensen hebben ze moeten laten varen? Door juist de mensen gericht te bevragen die recentelijk verhuisd zijn, hopen de onderzoekers een realistisch beeld te krijgen van de factoren die op het keuzeproces van invloed zijn geweest.



Prijzen



Deelnemers aan het onderzoek kunnen de vragenlijst op papier invullen of via internet, met de persoonlijke inlogcode in de uitnodigingsbrief. Dat kan tot en met zondag 12 mei. Onder de deelnemers worden een iPad en 20 bol.com-bonnen verloot. Wie de vragenlijst via internet invult, krijgt direct te zien of hij /zij in de prijzen is gevallen.