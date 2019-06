Woningcorporaties wijzen grotere woningen alleen nog maar toe aan gezinnen

Nu kan het nog zo zijn dat een gezin op een klein flatje drie hoog komt te zitten, terwijl een eenpersoonshuishouden een woning met vijf kamers kan krijgen. Uiteindelijk worden woningen met een woonoppervlakte vanaf 70m2 en met 3 of meer slaapkamers straks alleen toegewezen aan gezinnen. Dat is afgesproken in een convenant van de gemeente met Lefier, Nijestee, Huismeesters, Patrimonium en Wierden & Borgen.



Waarom deze maatregel?

In de gemeente Groningen vinden vooral woningzoekende gezinnen zonder urgentie niet snel een geschikte woning. Zo’n 25 procent van de vrijkomende gezinswoningen wordt toegewezen aan éénpersoonshuishoudens die veel inschrijfpunten hebben opgespaard. Dat vinden de gemeente en de corporaties onwenselijk. Juist gezinnen hebben de meeste moeite om een huis te vinden en daarom krijgen zij voorrang. ​​​​​​​



Uitzonderingen

Er zijn wel een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor eenpersoonshuishoudens met een wijkvernieuwingsurgentie. Omdat deze mensen op korte termijn moeten verhuizen, mogen zij op alle soorten huurwoningen blijven reageren. En ook zwangere vrouwen worden niet beschouwd als eenpersoonshuishouden en blijven in aanmerking komen voor gezinswoningen.​​​​​​​



Experiment

De gemeente heeft een half jaar uitgetrokken voor de proef. Daarna moet blijken of de wachttijden voor gezinnen zijn verkort. Mocht de proef een succes zijn, dan zou het kunnen dat de maatregel wordt opgenomen in de nieuwe gemeentelijke verordening.