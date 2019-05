Wonen op Het Eiland: ervaar zaterdag in Meerstad alvast het echte eilandgevoel

Heb je altijd al willen wonen op een eiland? Dat kan. Want ook in Meerstad kun je straks wonen op Het Eiland, met het gevoel van ultieme vrijheid en de zee van ruimte die daarbij hoort. Op 1 juni, aankomende zaterdag dus, kun je in Meerstad alvast dat echte Eiland-gevoel ervaren, tijdens een boottocht om het eiland en een bezoekje aan alle 27 kavels op het eiland.