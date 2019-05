Wijkbewoners spelen hoofdrol in lied en videoclip over Korrewegwijk en De Hoogte

Het wijktheaterproject De Wijk De Wereld heeft samen met de inwoners van de Korrewegwijk en De Hoogte een videoclip gemaakt bij een lied over hun wijk. Hierin bezingt zangeres Rosa da Silva onder meer de Gerrit Krolbrug, de Sionskerk, de Cortinghpoort, voetbalclub VVK en cafetaria Koning. Het lied is geschreven door Frank den Hollander en Remko Wind heeft de muziek gecomponeerd. De videoclip is gemaakt door Lex Vesseur en Jelmer Buitenga en de bewoners van de wijken spelen de hoofdrol.

Wie zijn al die mensen, dag in dag uit onderweg op die drukke Korreweg? Waar gaan ze naartoe en waar komen ze thuis? En welke verhalen leven er een stukje verderop achter de mooiste poort van Groningen, de Cortinghpoort, daar in De Hoogte? Waar dromen de spelende kinderen in speeltuin D.I.B. van en welke slaapliedjes zingen hun moeders voor ze als ze naar bed gaan? Van wie is die heerlijke roti in het Floreshuis? En hoe komt die beroemde eierbal van cafetaria Koning toch zo verdraaid lekker…



Ontdek het op 13, 14 of 15 juni in de Stadsschouwburg. ga tijdens de voorstelling mee op reis door het hele theater, dat omgebouwd is tot het decor van de verhalen uit de wijk. van de orkestbak tot de foyer, van de kleedkamers tot het grote podium: overal ontmoet je je buren en mede-Stadjers en maak je bijzondere verhalen mee uit de wijk. In de vorm van toneel, muziek, dans en alles daar tussenin komt de wijk met al haar smaken, geuren en kleuren tot leven.



De scènes worden gespeeld door de wijkbewoners die ze samen met theatermakers en muzikanten van De Wijk De Wereld maakten: Mohamed Yusuf boss, ZUHAUSE, Rosa da Silva, Remko Wind, Lotte Lohrengel en Philipp Cahrpit.



Meer info: dewijkdewereld.nl