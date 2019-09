Wiebes: ‘We hebben te lang gas gewonnen’

Het Rijk had tien jaar geleden al in moeten grijpen bij de gaswinning in Groningen. Volgens minister Wiebes is de winning van het gas veel te lang doorgegaan.

Dat zei de minister zaterdag voorafgaand aan een opvoering van het toneelstuk GAS. Dat stuk werd na eerdere voorstellingen in Groningen en Drenthe nu uitgevoerd in Amsterdam.



Volgens Wiebes had het Rijk tien jaar geleden moeten realiseren dat er in Groningen iets aan de hand was, waarmee hij doelt op de aardbevingen. “We hadden ons moeten realieren dat je het niet aan de oliemaatschappijen kunt overlaten. We lieten een heel gebied trillen en toch viel het kwartje niet dat dit een publieke verantwoordelijkheid is”, aldus Wiebes.



De minister vindt ook dat de NAM maatschappelijk gezien niet verantwoordelijk had mogen zijn voor de schadeafhandeling.



Over de 90 miljoen euro aan compensatie die Shell en Exxon kregen zegt de minister dat het niet bij dat bedrag blijft. De Staat moet beide bedrijven mogelijk nog meer compenseren.