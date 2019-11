Hoe komt Dudok aan het Diep eruit te zien? Stem mee!

Hoe komt Dudok aan het Diep eruit te zien? De Stadjers kunnen tot 8 november hun stem laten horen over drie ontwerpen voor het groene verblijfsgebied bij het monumentale voormalige tankstation van architect Dudok. Die ontwerpen zijn donderdag gepresenteerd tijdens Let’s Gro.

Het voormalige benzinestation aan de Diepenring markeerde decennialang de overgang van Diepenring naar het Boterdiep, maar verandert straks in een groene, publiek toegankelijke verblijfplaats voor jong en oud. Om te ontmoeten, te spelen, of gewoon even weg te dromen op een mooie plek midden in de drukte van de stad. Passend bij de ambitie van het college om meer openbare publieke ruimte te herwinnen in de binnenstad. Althans dat waren de uitgangspunten waar drie gerenommeerde architectenbureaus mee aan de slag zijn gegaan. We zetten ze op een rijtje!

LAOS en Vector-i Het Groningse ontwerpbureau kwam met Parckade op de proppen. Een park waar jong en oud, lenig en stram, straks kan sporten, spelen en ontmoeten. “De vormgeving van Parckade is gericht op verblijven, omdat we geloven dat ontmoeten daaruit ontstaat”, aldus de architecten, die vooral inzetten op een speel- en ontmoetingsplek waar het water voor iedereen bereikbaar is.

Korth Tielens en DS Landschapsarchitecten De Amsterdamse architectencombinatie Korth Tielens en DS Landschapsarchitecten willen met hun ontwerp een nieuwe laag aan de geschiedenis van de plek toevoegen. “De stadsgids kan hier het verhaal vertellen van de Ebbingepoort tot aan de demping van het Boterdiep en de tijd van het tankstation”, zo stellen ze. Dudok speelt in het ontwerp de hoofdrol en op het water komen vlonders te liggen. “Een plek waar je kunt groeien, drinken en eten, zitten, liggen, spelen, op het land en aan en in het water.”

Marseille Buiten en Iris architecten Ook in Utrecht is door Marseille Buiten en Iris architecten een ontwerp gemaakt. Zij zien voor het Dudok-gebouw een perfecte rol als horecapunt in een groene oase, als startpunt voor een ‘groen rondje binnenstad’. “Ons houten dek biedt zitranden waar mensen in de zon kunnen zitten om te genieten van langsvarende boten en een kopje koffie kunnen drinken dat ze net kochten bij het uitgiftepunt in het Dudokgebouw”, stellen ze. Uiteindelijk zien de architecten ook wel iets in de mogelijkheid om kano’s en waterfietsen kunt huren.