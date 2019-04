Week van de Kunst op Straat zet 450 kunstwerken in het zonnetje

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) zorgt voor deze collectie. Tijdens de Week van de Kunst op Straat wil het CBK inwoners en bezoekers van de stad hier (op een andere manier) kennis mee laten maken.



Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) zorgt voor deze collectie. Tijdens de Week van de Kunst op Straat wil het CBK inwoners en bezoekers van de stad hier (op een andere manier) kennis mee laten maken. Zaterdag tussen 13 en 16 uur kan iedereen die dat wil daarom in een fietstaxi stappen en zich – alleen of samen met iemand – naar een verrassend kunstwerk laten vervoeren, zoals bijvoorbeeld de nieuwste aanwinst van de stad: een vrouwenbuste van Anne Wenzel in het A-kwartier.



Onderweg horen deelnemers het verhaal achter het kunstwerk en komen ze er meer over te weten. Cultuurwethouder Paul de Rook verricht de aftrap van de actie op de Vismarkt en is het eerste uur een van de bestuurders van de fietstaxi’s. Deelname aan deze activiteit is gratis, de capaciteit is beperkt.



Naast de ritten voor twee op de Vismarkt zijn er in de Week van de Kunst op Straat rondleidingen, er is een urban biketour en er is een Kunst-op-Straatprijs. Het accent ligt dit jaar op kunstwerken die bewegen, die uitnodigen tot bewegen of die beweging suggereren. Kijk voor meer info en het programma op www.cbkgroningen.nl.



(Foto: Kunstwerk Beeld voor de Vishoek van Anne Wenzel, fotograaf: John Stoel. Het is een van de kunstwerken waar zaterdag 6 april naar toe wordt gefietst)