Wedstrijd: wat wordt naam inwoners nieuwe gemeente Groningen?

Vanaf 1 januari horen de inwoners van de gemeente Haren en Ten Boer, en Groningen bij elkaar. Zijn we dan allemaal ‘Groningers’, ‘Stadjers’, ‘Mollebonen’ of ‘Ommelanders’? Eén ding is zeker: we wonen allemaal in dezelfde gemeente. Daarom wil Martiniplaza samen op zoek naar een nieuwe naam voor ons, de inwoners.