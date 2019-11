Maandag 25 november organiseren “De Vrienden van Filosofie in Oost-Groningen” een filosofielezing met als spreker Jabik Veenbaas over het boek “The Wealth of Nations” (De welvaart van landen) van de moraalfilosoof Adam Smith , de Schotse pionier op het gebied van de politieke economie. Dit meesterwerk van Adam Smith is al best oud maar voor zover de organisatoren weten nog steeds het enige studieboek over hoe men in een gebied de welvaart kan verbeteren en Oost-Groningen kan nog best nog wat welvaart gebruiken.

Het studieboek van meer dan duizend bladzijden van Adam Smith is opnieuw door Jabik Veenbaas in het Nederlands vertaald met een uitgebreide toelichting. Het boek sloeg recent in als een bom. Zelfs het dagblad de NRC besteedde er zeer positief ongeveer een maand geleden maar liefst 3 hele pagina`s redactie aan! Jabik Veenbaas studeerde Engels aan de UvA en Filosofie aan de VU te Amsterdam. Hij is werkzaam als filosoof, dichter, schrijver, vertaler en publicist.

Waarom is Amerika welvarender dan India? Waarom is Oost-Groningen minder welvarend dan het Duitse Beieren? De filosofielezing met Jabik Veenbaas in Scheemda behandelt talrijke onderwerpen die nog steeds ter discussie staan. Zoals het belang van een hoog of een laag loon, het nut van een vrije internationale markt, de verdeling van de arbeid, de onderliggende waarde van ons geld, wel of geen hogere belasting voor de rijken, etc. Hoe zou Adam Smith tegen de huidige maatschappij aankijken? Zou hij vinden dat zijn beroemde ‘onzichtbare hand’ in de economie goed functioneert? Wat zijn de lessen die we in 2019 uit zijn werk kunnen trekken?

De filosofielezing wordt niet gegeven bij het kerkje aan de Molenstraat 14 in Scheemda!! Vanwege de te sterk groeiende belangstelling voor de filosofielezingen van “de Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen” met lezingen van de beste filosofen vanuit geheel Nederland vindt deze filosofielezing plaats in de grote zaal van de Oldambtster Herberg Hotel de Esbörg te Scheemda.

Zaal open 19.00 uur / aanvang filosofielezing 20.00 uur / uw bijdrage in de kosten 7 euro 50.

Foto boven: Jabik Veeenbaas (Jabik Mooij),