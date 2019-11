VVV opent als Groningen Store in Forum

Ook organiseert de Groningen Store rondleidingen, groepsuitjes en dagtochten door de stad en provincie.



Nieuw in de Groningen Store en passend bij het vernieuwde merk Groningen, is dat de nieuwe collectie Groningen-producten bestaat uit veel eerlijke en duurzame producten, veelal gemaakt en bedacht door Groningse makers en vaak met een typisch Groningse twist. Denk aan een #konminder boxershort van Van Hulley of een paraplu met de tekst ‘Droge Groninger’.



Naast informatie en leuke hebbedingen van Groninger bodem kun je in de Groningen Store terecht voor inspiratie over de stad en provincie, ook buiten openingstijden van de winkel. De bezoeker kan hier de parels van Stad en Ommeland op een interactieve manier beleven en meer te weten komen over al het moois dat Groningen te bieden heeft. Ook dit deel van de store is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen Marketing Groningen en Groninger makers.



Niet alleen de winkel, ook de webshop heeft een nieuw jasje gekregen. Vanaf 29 november is de Groningen merchandise ook daar verkrijgbaar via groningenstore.nl. De komende weken wordt de online collectie aangevuld met items van Groninger makers.



Groningen pakt uit



Ter ere van de opening van de winkel en de dertigste verjaardag van ‘Er gaat niets boven Groningen’ pakt Groningen uit in de maand december. Een maand lang staan Groninger producten en hun makers in de spotlights met iedere week een leuke actie. De Groningen Store werkt samen met het Inpakhuis in de Zwanestraat en is een unieke samenwerking tussen ondernemers, studenten van Mesacosa, Groningen City Club en Marketing Groningen. In de maand december kunnen in de binnenstad gekochte producten gratis worden ingepakt, uiteraard met een Gronings tintje. De eerste 100 mensen krijgen zelfs een gratis Gronika chocoladeletter.