Vopak bouwt mega-zonnepark in Eemshaven

Het park wordt gebouwd op het stuk grond dat grenst aan de Vopak Terminal Eemshaven.



De geproduceerde groene stroom wordt beschikbaar gemaakt voor lokaal gebruik in Groningen, de Vopak-terminals en de algemene elektriciteitsmarkt.



Vopak ontwikkelt het zonnepark in samenwerking met Groningen Seaports en investeringsmaatschappij Whitehelm Capital.



Groningen Seaports is zeer verheugd over deze groene uitbreiding van de bestaande Vopak Terminal Eemshaven-activiteiten. Cas König, CEO van Groningen Seaports: "Dit park draagt ​​bij aan de duurzaamheid van de haven en de reductie van CO2-emissies. Voor ons is lokaal opgewekte groene stroom van eminent belang als locatie-eis voor zowel huidige als toekomstige bedrijfsactiviteiten. We zien steeds vaker dat het aanbieden van hernieuwbare energie bepaalt of een bedrijf onze havens als locatie kiest."