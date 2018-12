Voorkom brand in je wasdroger – 4 tips

Wist je dat van alle elektrische apparaten in huis de wasdroger het meest brandgevaarlijk is? Daarom is een inboedelverzekering ook zo onmisbaar. Een ongeluk zit namelijk echt in een klein hoekje.

De 4 beste tips om brand in je wasdroger te voorkomen



1. Maak het stoffilter schoon



Dé manier om brand in je wasdroger te voorkomen, is door na iedere droogbeurt het filter goed schoon te maken. Maak de afvoerslang dan ook meteen schoon en zuig ook even de ruimte waarin het filter zit. Naast dat een stofvrije filter veiliger is, verbruikt je droger zo ook minder energie. Dat scheelt weer op je energierekening!



2. Zet de droger vrij



Om zeker te weten dat de droger zijn warmte kwijt kan, is het belangrijk dat hij vrij staat. De roosters voor de lucht aan- en afvoer moeten niet bedekt zijn en de luchtafvoerslang moet ook vrij liggen. Zet de droger op een zo glad mogelijke oppervlakte. Ook belangrijk: sluit de droger aan op een geaard wandstopcontact.



3. Let op met wat je in de droger stopt



Bijna alle kleding kun je zonder problemen in de wasdroger stoppen. Er zijn alleen een paar uitzonderingen. Textiel dat in contact is geweest met verf, olie of vet moet ver weg blijven van de droger. En zit er rubber of schuimrubber in je kleding? Dan hoort het ook niet in de droger. Het risico op brand is dan veel te groot.



4. Gebruik de droger alleen als je thuis bent



De droger gebruiken als je niet thuis bent, is een heel slecht idee. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de wasmachine en de oven. Mocht er iets met de wasdroger gebeuren, dan is het fijn als je er zo snel mogelijk bij bent.



Sluit een inboedelverzekering af



Om het zekere voor het onzekere te nemen, is het verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten. Stel dat er ondanks bovenstaande tips toch brand in je wasdroger ontstaat, is het wel zo fijn als de spullen in je huis goed verzekerd zijn. De inboedelverzekering van InShared staat bekend als één van de voordeligste. Bereken vandaag nog de premie voor je inboedelverzekering.