Veel vragen omwonenden over komst Hyperloop bij wijk Meerstad

De aankondiging van de komst van het testcentrum voor de Hyperloop mag dan door velen in Groningen juichend zijn ontvangen, omwonenden in de wijk Meerstad zijn minder enthousiast. Ze hebben veel vragen over wat het project voor hen kan betekenen, zo bleek gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in Scharmer.

De bijeenkomst werd door zo’n tweehonderd mensen bezocht. Veel van de bezoekers van de avond lieten weten te vinden dat ze te laat door de gemeente Groningen, provincie Groningen en initiatiefnemer Hardt zijn geïnformeerd. Veel aanwezigen bleken zorgen te hebben over geluidsoverlast, waardevermindering van woningen, aantasting van het landschap of over mogelijke verkeersoverlast, wanneer er inderdaad 100.000 bezoekers per jaar naar het nieuwe testcentrum voor de hyperloop zouden komen.

Planning testcentrum Hyperloop De gemeente Groningen kon op deze vragen geen antwoord geven. Wethouder Paul de Rook gaf wel aan dat er een uitgebreid stappenplan zal worden nagelopen in de procedure. Elke stap, effect, inpassing moet onderzocht zijn en nader onderbouwd voordat gemeente kan overgaan tot vergunningverlening, zo liet hij weten.