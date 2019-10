Van 16 tot en met 27 oktober geen treinen op meerdere trajecten van en naar Groningen

Leeuwarden-Groningen 16 t/m 27 oktober



Op het traject Leeuwarden-Groningen rijden van woensdag 16 t/m zondag 27 oktober geen treinen maar bussen tussen Zuidhorn en Groningen. Tussen Leeuwarden en Zuidhorn rijden stoptreinen. Het rijden met sneltreinen is niet mogelijk, daarom rijden er ook snelbussen tussen Leeuwarden en Groningen.



Groningen-Roodeschool 19 t/m 27 oktober



Op het traject Groningen-Roodeschool rijden van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober geen treinen maar bussen tussen Sauwerd en Roodeschool. Tussen Groningen en Sauwerd rijden treinen; reizigers kunnen hiervoor de trein van en naar Delfzijl gebruiken. Tussen Groningen en Eemshaven rijden snelbussen.



Groningen-Delfzijl 19 t/m 20 oktober



Op het traject Groningen-Delfzijl rijden zaterdag 19 en zondag 20 oktober geen treinen maar bussen tussen Bedum en Delfzijl. De treinen tussen Groningen en Bedum rijden wel.



Groningen-Delfzijl en Groningen-Roodeschool 19 oktober tot 8.20 uur



Op zaterdag 19 oktober rijden tot 08.20 uur op de volledige trajecten Groningen-Roodeschool en Groningen-Delfzijl geen treinen maar bussen.



Gevolgen treinreis



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig, zoals bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op de treinstations. In Leeuwarden en Groningen staan mobiele incheckpalen bij de bushalte. Het meenemen van een fiets in de bussen is niet mogelijk.



Reizigers moeten vanwege de werkzaamheden rekening houden met maximaal 30 minuten extra reistijd.