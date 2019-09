Uitbundig programma tijdens Open Monumentendag

Papiermolen in de spotlights

Toen openluchtzwembad De Papiermolen in de jaren ’50 werd aangelegd, werd daarvoor een bijzonder buurtschapje van de kaart geveegd. Hoe zag dat eruit? Tijdens Open Monumentendag komt het buurtschap weer even tot leven. In het zwembad zelf maken bezoekers een rondgang langs de baden en over de zonneweide, waar men dan tegelijkertijd een goed beeld krijgt van het buurtje door middel van historische foto’s op groot formaat en een kleine tentoonstelling met maquettes. De expositie besteedt ook aandacht aan het monumentale zwembad met de recent gerestaureerde schilderingen op de tribune. De rondgang eindigt met het beklimmen van de kenmerkende hellingbaan (ook zichtbaar op het affiche van de Open Monumentendag) die vroeger naar de kleedkamers in het hoofdgebouw leidde. Ook de kelders van het zwembad, waar de originele én nog werkende bezink- en filterbakken staan, zijn eenmalig toegankelijk.



Lezingen, wandelingen, rondleidingen…

In Haren speelt de Dorpskerk een centrale rol tijdens de Open Monumentendag met onder andere twee themalezingen en een nostalgische mini-kinderkerkmis. Bij VWDTP aan het Paterswoldsemeer verzorgt de stichting Oud-Zeilend-Hout een vlootschouw van haar mooiste zeilboten.Ook in veel andere dorpen binnen de nieuwe gemeentegrenzen openen monumenten hun deuren. Zo kan men bijvoorbeeld een kijkje nemen in de korenmolen Widde Meuln in Ten Boer of in de tuin van de voormalige borg Lellens. In Garmerwolde kan men een wandeling maken door het Garmerwolde van 1834. In de stad Groningen doet Huize Tavenier mee en zijn Humanitas, het Poortershoes en de voormalige apotheek in de Oude Ebbingestraat nieuwe deelnemers. Geheel passend bij het thema is ook bezoekje aan het (herbestemde) Noorderbad een aanrader. ​​​​​​​



Veel te doen in Stadhuis

Uiteraard opent ook het Stadhuis zijn deuren. Vanwege de aanstaande verbouwing is het de laatste keer dat het gebouw in zijn huidige staat bezichtigd kan worden. Er zijn verschillende presentaties: over de geschiedenis van het neoclassicistische rijksmonument en de verbouwplannen, i.s.m. de Groninger Archieven veel originele (bestuurlijke) documenten uit vroeger eeuwen, foto’s uit de stadspolitieke geschiedenis, de tentoonstelling ‘Groninger Vrouwengalerij’ die vertelt over vijftig bijzondere Groninger vrouwen uit het verleden. Ook zijn er rondleidingen langs de vele Ploeg-schilderijen, zijn er trouwambtenaren die vertellen over hun werk en ervaringen en zijn er jongerentheatervoorstellingen van De Steeg. Een schilderij van Rabenhaupt – ere wie ere toekomt - staat ondertussen als de held van Groningens Ontzet in 1672 trots te pronken in de hal.



Verduurzamingsadvies voor Groningse monumenten

Eigenaren van monumenten kunnen zich laten informeren over hoe ze hun monument kunnen verduurzamen. Het energieloket ‘Groningen woont Slim’ is hiervoor de samenwerking aangegaan met de specialist op het gebied van verduurzaming van monumenten: Groene Grachten. Om 11.30 uur laat Groene Grachten in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis zien wat de mogelijkheden zoal zijn voor verduurzaming van particuliere monumenten. De gehele middag kan men er langskomen voor informatie en advies. ​​​​​​​



Routegids ‘Omwegen’

De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vormen sinds 1 januari de nieuwe gemeente Groningen. Het gidsje ‘Omwegen’ leidt bezoekers aan de hand van vier fietsroutes door alle (voormalige) kernen van de nieuwe gemeente. Door niet steeds de snelste weg te nemen toont het boekje het landschap, de cultuur en de bijzondere gebouwen in onze gemeente. De routegids is op Open Monumentendag verkrijgbaar in de Martinikerk.



Centraal Informatiepunt Open Monumentendag

De Martinikerk is het Centraal Informatiepunt van Open Monumentendag in de gemeente Groningen. Daar liggen ook programmafolders klaar. Overal is de toegang gratis.



Voor de meest actuele informatie, de openingstijden en het gehele programma, kijk op erfgoed.groningen.nl/openmonumentendag .