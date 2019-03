Showband Marum gaat naar Wereldkampioenschappen in het Canadese Calgary

“Inmiddels kunnen we dus zeggen dat we gaan!”, zegt Jetty Bruinsma namens de speciale werkgroep voor de Canada-trip. “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Deze trip wordt een hoogtepunt in de meer dan zestigjarige historie van de vereniging. Nog nooit eerder trad de Showband op buiten Europa. We kunnen dus niet wachten om onze nieuwe show ‘Retrospection’ het publiek in Canada te vermaken. Tegelijkertijd met de Wereldkampioenschappen vindt de Calgary Stampede plaats. Dat is een rodeo evenement met miljoenen bezoekers. Ook staat die week een grote parade op het programma, waar we hopen aan mee te mogen doen.”



De show ‘Retrospection’, vertelt in elf minuten een heel levensverhaal. Van het jong zijn, de zoektocht naar liefde tot aan trouwen. Het vieren van het leven, reizen en van elkaar genieten. Maar ook het onvermijdelijke, het verlies en de weg daarheen. Met alle emoties die in dat leven voorbij komen. Met muziek uit onder andere de symfonie van Mahler, September van Earth Wind & Fire en Nessun Dorma van Puccini vertelt Showband Marum dat verhaal niet op chronologische volgorde, maar in spiegelbeeld. Een retrospection op het leven.



De muziek en de figuraties zijn bijna helemaal ingestudeerd. De komende maanden worden benut om de show op zo’n hoog mogelijk niveau te brengen. De band gebruikt de tijd om in Canada ook nog om te repeteren. “Maar natuurlijk willen we ook wat van de omgeving zien. Daarom verblijven we ook elf dagen in Canada”, zegt Jetty Bruinsma. “Gelukkig gaan er een paar enthousiaste helpers mee om ter plekke het eten klaar te maken en alles in goede banen te leiden.”



“In de voorbije periode hebben we als werkgroep regelmatig contact gehad met de organisatie in Canada. Zij helpen ons bijvoorbeeld met het regelen van instrumenten, een overnachtingsaccommodatie en trainingsfaciliteiten. Omdat het meenemen van eigen instrumenten veel geld kost, proberen we zo veel mogelijk instrumenten daar te kunnen lenen of huren van lokale verenigingen.”



Uiteindelijk gaat de trip tienduizenden euro’s kosten. “De leden zijn al maandenlang aan het sparen voor de overtocht”, zegt Jetty. Zo werkten de leden afgelopen jaar tijdens diverse evenementen op het TT circuit voor hun persoonlijke spaarpot. Binnenkort gaan we ook veel paaseitjes verkopen, waarbij de opbrengst ook ten goede komt aan de reis. Maar uiteindelijk moeten de leden en begeleiders zelf ook een bedrag inleggen. Iedereen die de leden financieel wil ondersteunen kan ook terecht op showbandmarum.nl



Showband Marum vliegt maandag 1 juli met een groep van veertig personen vanaf Schiphol naar Calgary, met een overstap in Toronto. Donderdag 11 juli staat de terugvlucht gepland, waarna ze op vrijdag 12 juli weer voet op Nederlandse bodem zetten. In de periode voorafgaand aan vertrek zal Showband Marum nog regelmatig in Marum en omgeving repeteren, waarbij iedereen van harte welkom is een kijkje te nemen. Op de website is een aparte pagina ingericht, met daarin alle updates omtrent de reis en deelname aan de Wereldkampioenschappen.