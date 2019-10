Eerder dit jaar lanceerden De Verhalen van Groningen en SPOT TV Groningen de mini-documentaire 50 jaar Lauwersmeer. Het succes van deze productie legde de basis voor een nieuwe serie mini-documentaires over Groninger cultuurhistorie en evenementen. In de mini-documentaires van elk 8 minuten, duikt presentator de Nathan de Vries (bekend van o.a. Spuiten & Slikken) in de werelden van middeleeuwse feesten, feministische golven en landbouwindustrie.



Drie jubilea



Net als 50 jaar Lauwersmeer haken ook de onderwerpen van de nieuwe serie mini-documentaires aan bij jubilea. In 2019 werd Middeleeuws Ter Apel 25 jaar. Middeleeuws Ter Apel is in de laatste jaren uitgegroeid tot het grootste authentieke middeleeuwse evenement van Nederland. Nathan de Vries waant zich in het jaar 1465 en ontdekt hoe er in de middeleeuwen gefeest werd. Daarnaast was het in 2019 een eeuw geleden dat het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Dat werd de afgelopen maanden groots gevierd in de provincie Groningen. In deze documentaire wordt onderzocht op welke wijze drie feministische golven zich in Groningen hebben gemanifesteerd. Tot slot wordt het 200e jubileum van het geboortejaar van ’s werelds eerste landbouwindustrieel W.A. Scholten herdacht. Een mini-documentaire waarin Nathan kennismaakt met de Veenkoloniën en de wereld van aardappelzetmeel.



Lancering



De mini-documentaires worden geplaatst op de sociale media, de YouTube-kanalen en de websites van De Verhalen van Groningen en SPOT TV Groningen.