Raadsfracties willen binnenstad aantrekkelijker maken voor kinderen

D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘We kijken creatief naar hoe we de behoefte aan speelplekken in kunnen vullen. Traditionele speeltuintjes kunnen natuurlijk, maar ook een wandelroute, hinkelpaden, groen, een waterpartij of een andere spelaanleiding kunnen wat ons betreft passend zijn. We zijn benieuwd waar inwoners mee komen en kijken vervolgens naar hoe het inpasbaar is.’



De partijen komen er nu mee, omdat de binnenstad op de schop gaat. ‘Dit is hét moment om op een financieel verstandige manier de binnenstad een impuls te geven. Spelende en ravottende kinderen zullen het centrum meer reuring geven, bovendien is het ook voor jonge ouders dan aantrekkelijker om naar het centrum te gaan. Het maakt de binnenstad van Groningen nog levendiger en prettiger om te verblijven.



Reageren op de oproep van Tom Rustebiel (D66), Herman Pieter Ubbens (CDA), Rik van Niejenhuis (PvdA) en Femke Folkerts (GroenLinks) kan door foto’s te twitteren met de #spelen050, te reageren via de facebook-pagina’s van de vier partijen of door te mailen. Er wordt automatisch een online collage met ideeën aangemaakt op www.spelenindebinnenstad.nl.