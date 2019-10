Proef komende zaterdag de herfstsfeer van het Noorderplantsoen tijdens de Plantsoenloop Groningen

De oudste en gezelligste loop van het Noorden start op de Oranjesingel en voert jong en oud door het prachtige en heuvelachtige Noorderplantsoen naar de finish. Onderweg genieten de lopers van de herfstsfeer in het Noorderplantsoen en de gezelligheid aan de kant.

Mascotterun

Nieuw dit jaar is de mascotterun, waarbij mascottes elkaar uitdagen op de 200 meter. Welke mascotte kom jij aanmoedigen? Om 12:00 starten Timey, Thunder, Groby en De Ster en gaan ze met elkaar de strijd aan om de felbegeerde beker. Voorafgaand aan en na afloop van de mascotterun staan de mascottes klaar om de kinderen aan te moedigen en high fives uit te delen.

Met afstanden van 1 km, 2 km, 4 km of 8 km is de Plantsoenloop Groningen een hardloopevenement voor lopers van alle leeftijden. De jongste sportievelingen kunnen deelnemen aan de Kidsruns terwijl ze aangemoedigd worden door hun favoriete mascotte. Sportievelingen vanaf 15 jaar kunnen deelnemen aan 4 km en 8 km RunX Recreantenlopen. Ook aan de fanatieke lopers is gedacht: deze kunnen deelnemen aan de 4 km of 8 km Wedstrijdloop.

Inschrijven



Zien wij jou zaterdag 2 november aan de start? Grijp deze laatste kans en schrijf je nog snel in.