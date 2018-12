Prijsvraag voor naam fusiegemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Op 1 januari 2021 is het zover: dan gaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum op in een nieuwe fusiegemeente. Om een naam te vinden voor die nieuwe Groninger gemeente, is nu een prijsvraag uitgeschreven.

Vanaf 18 december tot en met 20 januari 2019 kan iedereen een nieuwe naam indienen. Die moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo maken samengestelde namen als Lopsterappingezijl of Appingedelfsum geen kans, moet de naam 'passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente' en is het van belang dat de nieuwe naam 'herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstraalt (vanuit toeristisch, economisch en woonperspectief', aldus de drie huidige gemeentebesturen. Kijk hier voor een overzicht van alle voorwaarden onderaan dit bericht.

Namen indienen

Op een groot aantal plekken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum liggen vanaf 18 december ansichtkaarten waarop een naam van onze nieuwe gemeente kan worden ingevuld. De kaarten zijn te vinden in tal van openbare gelegenheden zoals gemeentehuizen, winkels, dorpshuizen, bibliotheek, sportkantines, scholen en verzorgingshuizen.



Namen kunnen ook worden ingediend via de mail: OnzeNieuweGemeente@appingedam.nl, OnzeNieuweGemeente@delfzijl.nl en OnzeNieuweGemeente@loppersum.nl. Wie wil meedingen naar een prijs moet in de mail ook zijn persoonlijke gegevens vermelden.



Iedereen mag aan de prijsvraag meedoen: Jong, oud, inwoners en niet-inwoners. De ingevulde ansichtkaart kan gratis op de post worden gedaan. Het adres staat er al op vermeld. Meerdere ansichtkaarten of mails met dezelfde naam insturen, heeft volgens de gemeenten geen zin: 'Een naam die één keer wordt ingediend maakt evenveel kans om in de top drie te komen als een naam die meerdere keren wordt aangegeven.'