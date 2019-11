Pop-up restaurant Happietaria gaat op 21 november weer open

Happietaria wordt vooral gerund door studenten van vier christelijke studentenverenigingen. Ze zijn al maanden bezig om weer een prachtig bedrag op te halen voor het goede doel en Happietaria Groningen daarmee ook dit jaar tot een groot succes te maken.



Goed doel: ‘Inspired Individuals’

Dit jaar zetten de studenten zich in voor de preventie en het bestrijden van mensenhandel in Azië. De opbrengst gaat naar het project ‘Inspired Individuals’ van Tear. Dit project ondersteunt sociale ondernemers die zich inzetten tegen mensenhandel. De ondernemers hebben zelf een organisatie opgezet in het land waar ze vandaan komen en kennen daardoor de lokale context en cultuur.



Recordbedrag

Happietaria Groningen bestaat inmiddels al 25 jaar. Afgelopen jaar heeft Happietaria Groningen ruim 3600 gasten verwelkomd en meer dan €100.000 opgehaald voor het goede doel. Hiermee is Happietaria Groningen de best draaiende Happietaria van heel Nederland.



Wees welkom!

Wilt u ook genieten van een heerlijke maaltijd en daarmee het goede doel steunen? Kom bij Happietaria Groningen eten van 21 november tot 19 december, geopend van 17:00 tot 23:00 uur van maandag tot en met zaterdag aan de Henri Dunantlaan 2 (gratis parkeergelegenheid). Meer informatie en reserveren via www.happietariagroningen.nl.



Over Happietaria:

Happietaria is een initiatief van de landelijke hulporganisatie Tear. Gedurende het jaar zijn er verschillende Happietaria’s geopend in studentensteden door heel Nederland. Elk jaar zetten honderden studenten zich vrijwillig in om met hun tijdelijke restaurant geld op te halen voor één of meerdere projecten in ontwikkelingslanden.