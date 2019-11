Pepergasthuis: ‘Autoriteit Woningcorporaties’ krijgt laatste woord

Het is nog steeds niet zeker of de verkoop van het Pepergasthuis in Groningen door kan gaan. Woningcorporatie Lefier blijft bij haar standpunt dat verkoop de beste oplossing is. Met de kopende partij zou daarover nu alsnog overeenstemming zijn bereikt. Maar deze principeovereenkomst heeft wel goedkeuring nodig van een ‘Autoriteit Woningcorporaties’, die dat oordeel op 9 december zal vellen.