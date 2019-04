Oplossing Paddepoelsterbrug vraagt meer tijd

Het is nog steeds niet duidelijk of en hoe de Paddepoelsterbrug hersteld wordt. Verschillende partijen, waaronder Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen, hebben vrijdag overleg gehad over de verschillende oplossingen maar er is nog geen knoop doorgehakt.

Het terugplaatsen van een brug is een van de mogelijkheden, maar een fietsersbrug of een pontje is ook een optie. Eerder gaf RWS nog aan dat de brug over het Van Starkenborghkanaal niet zou terugkeren.



De betrokken partijen willen met een oplossing komen die recht doet aan de belangen van zowel de scheepvaart, de omwonenden als de gebruikers van de verbinding.



De verwachting is er dat er over een paar weken meer duidelijkheid is.