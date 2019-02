Opinie: “Winkels Tynaarloo bedreigen Overwinningsplein en Hoornse Meer”

De winkelcentra in het Hoornse Meer en het Overwinningsplein worden in hun voortbestaan bedreigd door de komst van een wijkoverstijgende supermarkt in Eelderwolde. Dat zegt Sietse Wiersma van STOPTynaarlo. In zijn ogen is het dan ook onvoorstelbaar dat de gemeente Groningen dit laat gebeuren. “De grootte en het gratis parkeren zal veel consumenten naar deze grote supermarkt lokken. Beleid is mooi maar het gaat om de daden en nog steeds geldt de uitdrukking: ‘the proof of the pudding is in the eating’.”

Sietse Wiersma: “In de wijk Hoornse Meer is een klein winkelcentrum gevestigd, met een filiaal van een landelijke supermarktketen als kern. Dit filiaal wilde een modernisering doorvoeren, maar is daarin gedwarsboomd. Wat gebeurde er? Een franchisenemer van een landelijke supermarktketen heeft zijn oog laten vallen op de vestiging van een grote supermarkt net over de grens met Groningen en denkt die vestiging niet rendabel te kunnen krijgen zolang de vestiging in de Hoornse Meer open is.



Het lijkt erop dat deze franchisenemer, die meer vestigingen in Groningen zelf heeft, een list heeft verzonnen om zijn plannen te realiseren. Het gerucht gaat dat de man dreigt om een supermarkt in de binnenstad om te bouwen naar een andere formule, tenzij de landelijke keten bereid is de Hoornse Meer op te geven. Voor de tweede keer in korte tijd laat de gemeente Groningen zich de kaas van het brood eten.



Nu staat het winkelcentrum Hoornse Meer onder druk en weer laat de gemeente het eigen beleid – om bestaande winkelcentra te versterken – los .Wat is er aan de hand met de gemeente Groningen?



Het Overwinningsplein wil groeien, de Hoornse Meer wil zijn trekker niet kwijt en toch kijkt de gemeente lijdzaam toe, hoe pal over de gemeentegrens, een ontwikkeling in de steigers staat die het eigen beleid ondermijnt. Er schijnt niets boven Groningen te gaan, er gaat wel veel uit. Groningen: doe wat voor het te laat is.”



Namens STOPTynaarlo



Sietse Wiersma