Nieuwe kinderburgemeester zaterdag bekend

In het Groninger Forum wordt zaterdag om 12.00 uur door wethouder Mattias Gijsbertsen bekendgemaakt wie de nieuwe kinderburgemeester van Groningen wordt.

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen. Kinderen hebben zo een stem en kunnen laten weten wat ze belangrijk vinden in de gemeente.

Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de gemeente Groningen konden zich aanmelden als kandidaat voor de nieuwe kinderburgemeester. In november was de kennismakingsronde. Floor, Lieuwe, Milou, Venne en Vera maken kans om ambtsketting te dragen.

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen online stemmen tot en met vrijdag 6 december op de site van de gemeente. Ook de ochtend erna kun je nog je stem uitbrengen. Dit is mogelijk tussen 10.00 en 11.30 uur in de entreehal van het Groninger Forum.

Op bovenstaande foto staat de huidige kinderburgemeester Jouayria.