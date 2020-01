Nieuwe gele steentjes in Steentilstraat, Tingtangstraatje en Koude Gat

Steentilstraat, Tingtangstraatje en Koude Gat liggen er frisser bij. Sinds afgelopen week vervangt een aannemer in opdracht van de gemeente de gele straatstenen in deze straten

Het vervangen van de gele stenen gebeurt in stukjes. Hierdoor blijft een groot deel van de straten tijdens de werkzaamheden toegankelijk. De gemeente verwacht dat de vervanging van de gele steentjes in de Steentilstraat in maart klaar is.

In de Tingtangstraat en het Koude gat duurt het tot half februari. Het werk levert overlast en hinder op. De aannemer werkt alleen overdag.

Door de werkzaamheden mag je tot en met maart geen fietsen parkeren in de Steentilstraat.

In het Tingtangstraatje en het Koude Gat geldt dit tot en met half februari. De gemeente verwijdert geparkeerde fietsen en brengt ze naar de gemeentelijke fietsenstalling aan de Travertijnstraat.



Lees meer over de aanpak van de binnenstad op de gemeentelijke website ‘Ruimte voor jou’.