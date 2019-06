Neem een kijkje in en op de Beukenhorst tijdens de Dag van de Bouw

Samen met opdrachtgever Patrimonium stelt Bouwgroep Dijkstra Draisma de bouwplaats van de nieuwe woontoren open voor publiek. De Beukenhorst telt 15 verdiepingen en in totaal 60 appartementen.



Iedereen is van harte welkom tussen10.00 en 16.00 uur op de Beukenlaan 36 in Groningen. U kunt de woningen bekijken, er zijn drankjes, ijsjes en activiteiten voor kinderen en er is een prachtig uitzicht vanaf de bovenste verdieping.



Tijdens de Dag van de Bouw zullen zowel de bouwers als de opdrachtgevers voor de bouw van de Beukenhorst aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.



Over de Beukenhorst

Van de in totaal 60 appartementen die in Beukenhorst worden gerealiseerd worden 40 sociale huurwoningen verhuurd door Patrimonium. De overige 20 appartementen worden door Patrimonium en zorginstelling ZINN toegewezen aan mensen met een zorgindicatie.



De woontoren is volledig gasloos en wordt verwarmd met behulp van aardwarmte. Ook bijzonder aan dit project is dat het aardbevingsbestendig is. Wilt u hier meer over weten? Op de Dag

van de Bouw kunnen we u er alles over vertellen.



Meer info: www.bgdd.nl/dagvandebouw